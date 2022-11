DISABILI E LAVORO: AUMENTANO GLI AVVIAMENTI IN AZIENDE ‘NON IN OBBLIGO’

Data pubblicazione 13 Novembre 2022

LECCO – Sono in netto aumento nel 2021 gli avviamenti in azienda ‘non in obbligo’ per persone con disabilità in provincia di Lecco. Nel 2021 sono stati infatti 245, 197 nel 2020. In crescita anche nelle aziende in obbligo: 309 nel 2021, 203 nel 2020.Nel 2021 al territorio della provincia di Lecco sono stati destinati 920.376 euro che hanno permesso di erogare 304 Doti disabilità.

Non solo aiuti diretti ai lavoratori: sono state sostenute anche le aziende. Attraverso la Dote Impresa – Avanzamento Assunzioni per il territorio della provincia di Lecco sono state impegnate risorse per 421.148 euro a 34 datori di lavoro…