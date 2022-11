GIBSON, IL CONTROVERSO CINEASTA PRIMA A COMO POI ANCHE IN VALSASSINA

Data pubblicazione 18 Novembre 2022

COMO/VALSASSINA – Attore, regista e produttore professionalmente eccellente, controverso e contestato fuori dal set per varie prese di posizione poco “politically correct” (qui ad esempio la questione dei suoi commenti antisemiti, ma aspre critiche hanno riguardato il suo crudissimo La passione di Cristo), il 66enne Mel Gibson è personaggio che attira l’attenzione – ovunque si trovi nel mondo.

Attualmente è proprio dalle nostre parti, dove esercizi commerciali di vario genere non perdono l’occasione di farsi pubblicità grazie alla presenza, magari casuale, del Vip statunitense. Lo hanno fotografato a mo’ di (utile) selfie a Como in un noto bar di piazza Cavour e pure in Valsassina, in un locale tra Pasturo e Barzio.

Non risultano passioni particolari per caffè o taleggio, più probabile invece – come riferiscono vari media nazionali – che Gibson sia voluto quasi “scappare” da Palermo e dalla pressione dei sui fan locali: per questo avrebbe lasciato la Sicilia con un giorno di anticipo, per spostarsi sul super celebrato Lago di Como. Con mini blitz anche nella nostra Valle.

RedVN