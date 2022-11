LETTERA/”SCANDALOSO QUELL’ASSASSINO DI CAPRE ALLA MOSTRA DI CASARGO”

Data pubblicazione 19 Novembre 2022

Buongiorno,

vi scrivo per portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione a dire poco scandalosa.



Mi trovo in questo momento alla fiera della Capra Orobica a Casargo e noto, con estremo disappunto e disgusto, che partecipa anche il noto “personaggio” noto a tutti che è responsabile della morte per stenti di tante capre a Narro- frazione di Casargo.

Se fossimo in un paese civile, dopo i delitti commessi, sarebbe in galera e non a sfilare con le capre.

Un cittadino indignato e disgustato

NOTA EDITORIALE DI VN

Abbiamo verificato quanto riferito via email dal nostro lettore e la presenza del succitato “personaggio” non risulta in forma ufficiale (ovvero come allevatore iscritto alla Mostra di Casargo). Naturalmente, al di là dell’opportunità del gesto, alla persona in questione non è impedito di recarsi nel centro dell’Alta Valsassina ad assistere alla manifestazione.

–

ARCHIVIO/I FATTI A CUI FA RIFERIMENTO LA LETTERA: