ATTIVITÀ STORICHE: NUOVE TARGHE A BARZIO, CRANDOLA E PREMANA

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

MILANO – Da oggi ulteriori 25 imprese della provincia di Lecco potranno collocare all’ingresso dell’attività il marchio identificativo di attività storica riconosciuta da Regione Lombardia. Negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sale così a 142 il numero delle piccole imprese della provincia di Lecco che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Nello specifico per questo territorio, si contano 18 botteghe artigiane, 37 locali e 87 negozi. In Lombardia dal 2004 sono state riconosciute in totale 2848 attività storiche.