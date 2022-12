ALPE GIUMELLO, AL CANCELLETTO DI PARTENZA LA STAGIONE SCIISTICA 2022/23

CASARGO – Ai nastri di partenza, o sarebbe meglio dire al cancelletto, la stagione invernale all’Alpe Giumello, le nevicate dei giorni scorsi hanno consentito a partire dal giorno dell’Immacolata la riapertura dell’anello dello sci di fondo, inoltre grazie alle ulteriori precipitazioni nevose in programma, nel fine settimana sarà a disposizione anche il tappetino e lo skilift.

La dama bianca non è l’unica protagonista della riapertura, uno speciale plauso va infatti alla locale associazione Alpe Giumello, sodalizio attivo nelle promozione e nella cura della località montana dell’Alta Valsassina; grazie all’encomiabile lavoro dei volontari, che hanno battuto e predisposto le piste, sarà possibile sciare a Giumello godendo dell’ inviadibile panorama.

Nonostante le incertezze di questi mesi, su tutte il caro energia, i volontari hanno lavorato a fondo per confezionare una proposta accessibile e alla portata di tutti, in primis famiglie: il giornaliero avrà un costo di euro 23 per gli adulti mentre per i ragazzi sotto i 14 anni euro 18, l’utilizzo del tappeto prevede una spesa giornaliera di 12 euro (7 euro per la mezza giornata). Inoltre la sinergia con l’amministrazione comunale di Casargo, confermata anche per quest’anno, ha portato all’ampliamento della gratuità degli impianti, i bambini ed i ragazzi sino alla terza media residenti in paese scieranno gratis.

Implementato il servizio di noleggio, anche in forma stagionale, delle attrezzature per praticare gli sport invernali, scialpinismo compreso, un nuovo tassello aggiunto dall’associazione che completa l’offerta e la rende fruibile a tutti.