CREMENO, PRONTO L’ECOCALENDARIO 2023 PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Data pubblicazione 15 Dicembre 2022

CREMENO – È pronto l’ecocalendario 2023 per le utenze di Cremeno e Maggio. Il Comune ha reso disponibile il classico calendario con annessi consigli per la raccolta differenziata e informazioni per ritiro ingombranti e orari discarica che ogni anno viene diffuso sia online sia in formato cartaceo.

“È fondamentale ed imprescindibile – ricordano dal Municipio – la collaborazione della cittadinanza affinché venga organizzato un servizio che rispetti le attuali disposizioni comunale inerenti la raccolta dei rifiuti, con il fine del contenimento della produzione complessiva dei rifiuti e l’incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata onde rimodulare le tariffe attualmente applicate”.

L’ecocalendario è diverso per ogni Comune e viene reso disponibile entro la fine dell’anno anche sul portale Silea a questo link.