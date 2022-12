ALLUVIONI: MEZZO MILIONE DI EURO PER BARZIO E INTROBIO

Data pubblicazione 17 Dicembre 2022

MILANO – Dal Pnrr 74 milioni di euro per 122 interventi contro il rischio idrogeologico e a difesa del suolo in Lombardia. È l’esito dell’accordo stipulato tra il Dipartimento di Protezione civile e Regione Lombardia relativo alle misure necessarie a seguito degli eventi calamitosi del 2019, 2020 e 2021.

“Diversi interventi di ripristino dei corsi d’acqua e di difesa di suolo erano rimasti in sospeso per esaurimento delle risorse – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni -. Il Dipartimento di Protezione civile ha finalmente reperito, con risorse dal Pnrr e grazie al costante impegno di Regione, ulteriori fondi”.

Gli interventi riguardano l’intera Lombardia. Si riferiscono agli eventi emergenziali di giugno-agosto 2019 nel territorio delle province di Lecco, Brescia e Sondrio; del 2/5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese; del 3/8 agosto 2021 nelle provincie di Como, Sondrio e Varese.

Per quanto concerne il nostro territorio, al Comune di Barzio verranno destinati 300mila euro per interventi di rifacimento e consolidamento spondale e di regimazione delle acque, a Introbio arriveranno 200mila euro per la regimazione torrente.