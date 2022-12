FONDO, SUPER ARTUSI IN COPPA EUROPA: IL VALSASSINESE TERZO IN AUSTRIA

Data pubblicazione 17 Dicembre 2022

ST. ULRICH AM PILLERSEE (AUT) – Seconda tappa della Coppa Europa in Austria che comincia con una sprint in tecnica classica su un percorso tecnico reso complicato dalle recenti nevicate.

Il valsassinese Aksel Artusi fa molto bene in qualifica con il 7° tempo e questo fa già intuire nella tecnica che sente un po’ “meno sua” che la condizione c’è. La concorrenza è di alto livello, con circa cento iscritti a rappresentare il meglio a livello continentale nella categoria Juniores.

L’atleta di Primaluna passa i quarti, poi nella semifinale rischia moltissimo con uno svizzero che gli passa letteralmente sugli sci – ma comunque è finale! E qui arriva il bellissimo terzo gradino del podio, miglior italiano e miglior 2004, a suggellare un inizio di stagione a dir poco scintillante.

Il tutto, come anticipato, tra l’altro in classico ovvero nella tecnica meno congeniale ad Aksel. Grande però la tenuta fisica e mentale di Artusi.

RedSpo