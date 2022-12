CAOS TRAFFICO. COMBI: “SERVE RISPETTO PER I 9 BUS DI STUDENTI”

Data pubblicazione 19 Dicembre 2022

Egregio Direttore, di fronte ai numerosi messaggi e fotografie che alcuni cittadini mi hanno inviato in mattinata per documentare la situazione che si è venuta a creare sulla Lecco Ballabio, in seguito alla soppressione delle fasce orarie di transito per i mezzi pesanti ritengo di intervenire sulla questione:

1) dalla Valsassina verso Lecco scendono uno dietro l’altro, 9 autobus per portare gli studenti nei vari istituti scolastici del capoluogo, con orario di arrivo in stazione o in Via Balicco tra le 7,40 e le 7,55. Ad esempio chi è partito da Cremeno alle 7,03 è arrivato in città alle 8,45 perdendo la prima ora di lezione, così come l’hanno persa tutti gli altri studenti della Valsassina;

2) con gli autobus in discesa è buona cosa ripristinare il divieto di transito in salita per i mezzi pesanti almeno tra le 6,45 e le 8,15;

3) lo stesso discorso vale quando gli studenti fanno ritorno dal capoluogo ai propri paesi, con diversi autobus che salgono rispettivamente alle 13,20 e alle 14,15, andrebbe ripristinato il divieto di transito in discesa per i mezzi pesanti;

4) tutti – autotrasportatori compresi – hanno il diritto di circolare e lavorare ma, ripristinando quanto ho indicato nei punti 2 e 3, sono anche convinto che si possano limitare i disagi nel caso di incrocio tra mezzi pesanti e autobus di linea che, di conseguenza, producono, come riflesso, effetti negativi con innumerevoli perdite di tempo per le centinaia di automobilisti che percorrono il tratto di strada interessato;

Come consigliere comunale non ho avuto modo di partecipare ai tavoli tecnici, ma conosco il territorio e i suoi problemi e credo che le mie proposte siano di buon senso, bisogna trovare la quadra per cercare di limitare i disagi alle varie categorie di utenti della strada.

Spero che i Sindaci e gli amministratori della Valle si facciano sentire.

Il consigliere comunale di Cremeno del gruppo “La Voce”

Marco Combi