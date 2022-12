LECCO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER QUESTA SETTIMANA

Data pubblicazione 27 Dicembre 2022

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da martedì 27 a sabato 31 dicembre 2022.

via TOTI, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica dal 27 al 28 dicembre;

via PONCIONE, tratto all’altezza del civico 2, per rifacimento fognatura e ricollegamento utenze alle condotte, istituzione divieto di transito veicolare, revoca senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Amilcare Ponchielli e via Domenico Cimarosa e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dal 27 al 28 dicembre;

via ROSMINI, tratto, longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio perdita acqua dal 27 al 28 dicembre;

via ROCCOLO, tratto compreso tra l’intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi, per costruzione rete teleriscaldamento, istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 19 del 23 dicembre alle 19 del 29 gennaio;

via ACHILLE GRANDI, per costruzione rete teleriscaldamento, istituzione di senso unico di marcia in direzione Via Roccolo – Via Belfiore, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 8 del 27 dicembre alle 19 del 26 marzo.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371