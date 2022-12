BARZIO, NATALE IN RSA: “SORRIDETEVI GLI UNI GLI ALTRI”

Data pubblicazione 29 Dicembre 2022

Il Santo Natale è andato molto bene in Rsa e vorrei ringraziare gli operatori che hanno reso migliore l’organizzazione del pranzo e della giornata, ma anche chi ha reso i giorni di Festa preziosi per i nostri Ospiti con doni, pensieri e messaggi speciali.

Ringraziamo in particolare:

i parenti e gli amici degli Ospiti,

il Sindaco di Cassina Valsassina, Roberto Combi, e l’Amministrazione comunale,

Margherita di Introbio e i bimbi della scuola elementare di Introbio e Primaluna,

Luigi Perini di Ballabio,

Tutte le persone che ci hanno inviato parole di affetto, stima, fiducia (non accade solo a Natale, ma colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente).

Voglio dedicare a Voi tutti una bella frase di Madre Teresa di Calcutta ritrovata per caso ieri: “Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno? Sorridetevi gli uni gli altri; sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, alle persone con le quali lavorate, a chi vi comanda; sorridetevi a vicenda; questo vi aiuterà a crescere nell’amore, perché il sorriso è il frutto dell’amore”.

Un augurio a tutti di un buon fine anno e di un sereno inizio di Anno nuovo da parte di tutta la Rsa Casa Sant’Antonio.

Veronica Bonicalzi