Data pubblicazione 31 Dicembre 2022

LECCO – Un’altra scarica di massi in zona Versasio, non lontano dalla frana che il 9 dicembre ha invaso la Lecco-Ballabio. A segnalarlo il gruppo dei Ragni della Grignetta che mostra le immagini di un blocco di circa 10 metri per 10 staccatosi dalla falesia. La montagna quindi continua a sgretolarsi, così come certificato anche dalle opere di disgaggio in atto lungo la parete a ridosso della diramazione della Statale 36…