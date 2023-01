TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: “BLITZ DEL CENTRODESTRA VARESINO SULL’AGENZIA”

Data pubblicazione 24 Gennaio 2023

Quanto accaduto venerdì scorso con le nomine del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il trasporto di Lecco, Como e Varese, rappresenta un esempio da manuale per i cultori del genere “La cattiva politica e dove trovarla”.

Siamo di fronte a una forzatura senza precedenti a una settimana dalle elezioni provinciali di Varese che potrebbero sancire, come molti ritengono, il passaggio della Presidenza della Provincia dal centro-destra guidato da Emanuele Antonelli al centro sinistra di Marco Magrini. Dopo un avviso pubblicato per soli tre giorni, in palese violazione del vigente regolamento della Provincia di Varese sulle nomine che prevede un tempo minimo di almeno dieci giorni (sebbene l’Agenzia avesse invitato tutti i soci da quasi un mese della convocazione dell’Assemblea), il Presidente Antonelli e una parte dell’Assemblea del TPL hanno nominato come nuovo presidente dell’Agenzia l’ex sindaco di Cislago Gianluigi Cartabbia, già sfiduciato dalla sua maggioranza.