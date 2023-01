TANGENZIALE DI PRIMALUNA/MERCOLEDÌ NUOVO ‘ROUND’: PUNTO DI PARTENZA AL DI LÀ DEI SEMPLICI STUDI DI FATTIBILITÀ?

Data pubblicazione 30 Gennaio 2023

PRIMALUNA – Alle viste, dopodomani 1 febbraio, un nuovo round nel percorso che porta verso la realizzazione della nuova “tangenziale” (o variante) di Primaluna.

Il 13 gennaio scorso c’era stato un incontro in Provincia – ente attuatore dell’opera – per definirne il tracciato. In quell’occasione, oltre allo staff tecnico e all’assessore provinciale competente erano presenti i sindaci di Cortenova, Introbio e Primaluna ma soprattutto i tecnici responsabili della società incaricata di redigere la progettazione definitiva/esecutiva dell’opera, rappresentata in primis dall’ingegner Piacentini.

“Un incontro – annota oggi il Comune di Primaluna – al quale è seguito un sopralluogo sul posto per verificare alcune criticità” e cercare di trovare la soluzione migliore per raggiungere una serie di obiettivi:

-completare l’opera fino a dopo l’abitato di Cortabbio

-limitare l’impatto ambientale

-garantire la funzionalità delle strade secondarie intersecate dalla nuova arteria stradale

-salvaguardare la pista ciclabile e gli accessi ai fondi interessati dall’attraversamento.

“È emerso un quadro certamente complesso ma non impossibile da comporre – commenta l’amministrazione comunale (a sinistra il sindaco Mauro Artusi) – grazie anche all’ottima impressione data a tutti i presenti dallo stesso Piacentini, molto attento a tutti gli interessi in gioco”.

Il confronto come detto continuerà mercoledì prossimo 1 febbraio. La speranza espressa da sindaco e giunta di Primaluna “è che al termine possa emergere un quadro più chiaro di quello che sarà il tracciato della nuova strada nella consapevolezza che piccole varianti potranno intervenire in corso di progettazione definitiva.

L’incontro di mercoledì potrà quindi divenire un primo serio e concreto punto di partenza che vada al di là dei semplici studi di fattibilità portati avanti sino ad ora”.

“Le prospettive – conclude la nota del municipio del Centro Valle – sembrano rosee e ci auguriamo che, al di là delle facili e scontate strumentalizzazioni di propaganda elettorale di questi giorni, vengano raggiunti gli obiettivi prefissati, in primo luogo il completamento da subito di tutto il tracciato salvaguardando l’abitato di Cortabbio“.

RedPri