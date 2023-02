RINASCITA PER MORTERONE: “LA LEGA HA STRAVINTO, È UNA STRONCATURA PER L’ALLEANZA DESTRA-GAY?”

Data pubblicazione 17 Febbraio 2023

MORTERONE – Maggioranza assoluta per la Lega, “cacciata” dal comune nel 2021, nessun voto per la coalizione PD + 5 Stelle “vicina” al Partito Gay e 12,5% per Unione Popolare. Esito elettorale ed elevatissima affluenza alle urne (oltre l’81%), probabilmente la più alta di tutta la Lombardia, che meritano un’attenta valutazione e analisi, in primis, da parte della Lega e di Fratelli d’Italia.

Nel dicembre 2021 la Lega, preso atto del “matrimonio” politico suggellato a distanza di due mesi dalle elezioni comunali, tra il Sindaco Pesenti e il partito Gay, aveva duramente commentato “Fanno i patti col Diavolo”! Così invece si era espressa la nuova unita maggioranza morteronese: ”la revoca dell’assessora della Lega, nostro ulteriore elemento di orgoglio”. Da quanto sopra è di palmare evidenza l’orgoglio del Sindaco Pesenti per aver deciso, unitamente agli esponenti del partito Gay, la “revoca dell’assessora della Lega”, dal medesimo designata solo due mesi prima!