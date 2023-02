SCI DI FONDO, BEN 30 GIOVANI VALSASSINESI AL TROFEO TRUDI DI ISOLACCIA

Data pubblicazione 22 Febbraio 2023

VALDIDENTRO (SO) – Significativa la trasferta valsassinese della due giorni in Valtellina al Trofeo Trudi a Isolaccia per il Campionato Regionale tecnica libera sprint e tecnica classica con partenza a cronometro.

Tutti competitivi i più di 30 “nostri” atleti al via: Marco, Camilla(T.B.), Jasmin, Aurora, Federico, Luca, Elena, Maria, Alessia, Maddalena, Cristina, Aurora, Luca, Riccardo, Luca, Mattia, Daniela, Oscar, Matteo, Tommaso, Elisa, Greta, Cecilia, Martina, Nina, Achille, Francesco, Marco, Michele, Sara, Elisa, Mattia, valsassinesi , appartenenti alle tre società Sc. Primaluna, Nordik Ski, Comunità Montana Valsassina.

Meticoloso il lavoro dei preparatori dei materiali, supportati dai rispettivi coordinatori e sempre utile e importante la presenza dei genitori. Fondamentale da sottolineare il clima di serenità che ha accompagnato la trasferta in Valtellina, sicuramente di buon auspicio per ottenere verso se stessi il proprio miglior risultato anche nelle prossime trasferte.

