NUOVA GIUNTA REGIONALE: SORPRESE DIETRO L’ANGOLO PER ZAMPE O MASTRO?

Data pubblicazione 23 Febbraio 2023

Nelle rinnovate sacrestie della politica milanese fervono lavori e contatti per dipanare la matassa delle candidature ad assessore pervenute al Pirellone sempre più numerose rispetto ai posti disponibili. Succede spesso che qualcuno, anche se é stato eletto con un maggior numero di consensi, in questo gioco a chi occupa per primo la seggiola resti poi l’unico in mezzo al cerchio con il cerino in mano ma, se questo é un gioco, queste sono le regole e si può essere superati regolarmente a destra da chi pur avendo raggranellato meno suffragi era però già seduto nel partito giusto che avendo il vento in poppa oggi distribuisce a suo piacimento le carte che contano, con grande scorno degli eccellenti esclusi.