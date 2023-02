CALCIO/IL LECCO TOCCA LA VETTA. VINCE CONTRO L’ARZIGNANO (2-1) GIOCANDO UN TEMPO IN 10

Data pubblicazione 26 Febbraio 2023

LECCO – Importante vittoria questo pomeriggio per i ragazzi di mister Luciano Foschi. Il Lecco passa subito in vantaggio con Zambataro ma si fa raggiungere, resta in dieci a inizio secondo tempo ma una giocata di Tordini regala i tre punti che valgono la vetta della classifica del girone A di Serie C a quota 51. Primato provvisorio ma che dà ulteriore fiducia ai blucelesti che restano in attesa dei risultati della Pro Sesto (50 punti), che gioca alle 17.30, ma soprattutto dello scontro diretto tra FeralpiSalò (50 punti) e Pordenone (49 punti), posticipo del lunedì sera.