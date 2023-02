BALLABIO, VERSO LE ELEZIONI: QUATTRO LISTE IN VISTA?

Data pubblicazione 28 Febbraio 2023

BALLABIO – La data ufficiale (14-15 maggio) è stata decisa dal Governo un paio di giorni fa, ma a Ballabio le grandi manovre erano e sono in corso da tempo, in vista delle elezioni amministrative anticipate causa commissariamento. E le sorprese non mancano, specie per chi immaginava la “classica” sfida a due tra civiche comunque riferibili a centro destra e centro sinistra.

A oggi, Ballabio News è in grado di anticipare che – forse – i candidati sindaci in lizza potrebbero essere tre se non addirittura ben quattro…