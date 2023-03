ECONOMIA LARIANA IN RECUPERO. PERFORMANCE OK PER TUTTI GLI INDICATORI

Data pubblicazione 2 Marzo 2023

LECCO – Pubblicata la nota informativa “Analisi congiunturale 4° trimestre e intero anno 2022 Industria, artigianato, commercio e servizi” realizzata dall’u.o. Studi e statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Nel 20221 le due province lariane hanno proseguito il recupero iniziato nel 2021, con buone performance in quasi tutti gli indicatori. Rispetto alla media 2021, infatti il comparto industriale ha messo a segno una crescita della produzione del +10,5% a Como e del +4,3% a Lecco; per gli ordini rispettivamente +12% e +1,9%; per il fatturato +15,8% e +10,1%; per l’occupazione +0,5% e +1,4%. Positivi anche i dati dell’artigianato, con incrementi di produzione, fatturato e ordini in entrambi i territori: produzione +6,3% a Como e +3,7% a Lecco (nonostante un quarto trimestre in forte rallentamento per quest’ultima provincia, unica in Lombardia con il segno “meno”: -1,5%); fatturato…