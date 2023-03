MERCATO DEL LAVORO: FRENA L’OCCUPAZIONE, CRESCE L’APPRENDISTATO

Data pubblicazione 16 Marzo 2023

LECCO – Pubblicato il Report 39 dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro, che rappresenta la quarta edizione dei rapporti semestrali dedicati all’analisi delle comunicazioni obbligatorie (Cob) di assunzione, cessazione, proroga e trasformazione di rapporti contrattuali che vengono effettuate dai datori di lavoro e pervengono ai Centri per l’impiego di Lecco e Merate.

I dati relativi al 2° semestre 2022 evidenziano una sostanziale frenata del mercato del lavoro locale dopo 4 semestri decisamente più positivi: le circa 21mila attivazioni di contratto avvenute negli ultimi sei mesi dell’anno scorso significano una diminuzione di quasi 1.000 unità rispetto ai due semestri precedenti.

Al contempo, le cessazioni di contratto raggiungono quasi le 22.000 unità, il valore più alto nell’ambito della serie storica considerata, portando come risultato a un saldo complessivo negativo (-984, quasi 2.400 unità in meno rispetto al 1° semestre 2022 e circa 1.600 in meno rispetto a fine 2021).