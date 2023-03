SCI DI FONDO, AKSEL ARTUSI SECONDO A DOBBIACO IN COPPA EUROPA

Data pubblicazione 17 Marzo 2023

DOBBIACO (BZ) – Esordio col botto per il valsassinese Aksel Artusi nelle finali di Coppa Europa di sci nordico a Dobbiaco.

Una vigilia con pessime sensazioni è stata spazzata via oggi da una grande qualifica, nella quale Aksel ha fatto registrare il miglior tempo (sarebbe stato il terzo anche correndo tra i Seniores). Vinti d’autorità prima i quarti e poi la semifinale, il ragazzo di Primaluna si fa beffare in finale dal compagno di nazionale Martino Carollo e precede in seconda piazza il tedesco Elias Keck.

Chiaramente c’è un po’ di amarezza per la vittoria sfumata, ma pure un pieno di consapevolezza per l’ennesima gara di livello da parte dell’atleta in forza allo Sporting Club Livigno.

RedSpo