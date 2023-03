CICLABILE, PRENDE FORMA IL TRATTO PER SALIRE IN ALTOPIANO. LE FOTO

Data pubblicazione 18 Marzo 2023

BARZIO – Lavori in corso a Barzio, da località Pratobuscante fino a località Noccoli, per realizzare il proseguimento della pista ciclopedonale, apprezzata opera che caratterizza il nostro territorio e unisce tutti i paesi da Taceno alla piana tra Barzio e Pasturo.

Il tracciato, progettato dall’allora architetto della Comunità Montana Alberto Nogara, aggiungerà altri 2.300 metri al percorso attuale e attraversando la “Valle Inscea” permetterà di raggiungere l’altopiano. Prima dei lavori per la ciclabile, si è dovuto provvedere alla pulizia e bonifica della valletta, utilizzata come discarica negli anni del boom edilizio.

Partendo dall’attuale limite della ciclabile dunque, il nuovo percorso prosegue verso la strada provinciale 64, da attraversarsi con un sottopasso, da lì costeggia il torrente “Inscea” (pendenza media del 7.9%) seguendo un tracciato già esistente fino alla sommità del fiumiciattolo raggiungendo dopo circa un chilometro abbondante l’abitato di Barzio, e con una passerella si andrà sull’altra sponda.

La nuova ciclabile seguirà il torrente ancora per qualche metro, per poi allontanarsene e, con una pendenza del 3,5%, portarsi al parcheggio pubblico in località “Noccoli”, a pochi metri dal centro sportivo della Conca Rossa.

Il progetto prevede inoltre un contributo alla riqualificazione delle aree interessate, la “valle Inscea” avrà un nuovo volto anche grazie al ponte di legno lamellare sul torrente e ad alcune aree di sosta distribuite lungo il tracciato.

I lavori a Pratobuscante

RedBar