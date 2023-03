TELETHON 2023: “ECHI DI PRIMAVERA” CON TRE CORI A CORTENOVA

Data pubblicazione 18 Marzo 2023

CORTENOVA – Continuano in tutta la provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon arrivate alla 32ª Maratona eventi.

“Da 32 anni dedichiamo ogni giorno del nostro lavoro a questa causa – scrivono i promotori – e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa, la nostra, fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle quasi ottomila malattie genetiche ad oggi conosciute. È proprio dalle storie dei pazienti affetti dalle malattie genetiche rare, dalle loro storie, uniche e spesso inascoltate, che trae linfa la ricerca che sosteniamo, ed è per tutti l’impegno a migliorarla di giorno in giorno. Ricordiamoci che la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura”.

Il prossimo importante appuntamento a favore di Telethon è previsto per sabato 18 marzo alle 21 nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Prato San Pietro e sarà un concerto che vede protagonisti ben tre cori.

-Il Coro Valsassina da 53 anni è protagonista del canto corale. Il gruppo, diretto da Maria Grazia Riva, è capace sempre di emozionare con un sempre rinnovato entusiasmo e con repertorio che varia dai brani di autore al canto popolare.

-Il Coro femminile FuturA prende il nome dalla omonima canzone di Lucio Dalla. Nasce ufficialmente nell’ottobre del 2022 da un’idea del Maestro Maria Grazia Riva. È un coro che vanta di essere l’unica realtà interamente femminile con sede a Lecco.

-Il Coro misto Voci nel tempo è proprio di Cortenova, il Comune che ospita questo grosso evento e, dopo un coro di soli voci maschili ed uno di sole voci femminili, questo ha il pregio di essere un coro misto. Anche questa formazione è guidata dal Maestro Maria Grazia Riva.

Dunque il nome in comune di tutti questi cori che si esibiranno è proprio quello del Maestro Maria Grazia Riva che vanta studi di direzione corale presso la Civica Scuola di Musica di Milano e in seguito frequenta un corso internazionale di direzione di coro e d’orchestra. Un concerto in cui i cori si uniscono e le loro voci con la loro umanità sosterranno i fondamentali della ricerca medico scientifica.

Si ringrazia il Comune di Cortenova per il patrocinio e don Marco Mauri che apre la chiesa alle voci dei cori per Telethon. Entrata libera.

[Contributo esterno]