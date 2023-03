LETTERA/”QUANTI RIFIUTI E BUCHE SULLE STRADE DELLA VALSASSINA”

Data pubblicazione 24 Marzo 2023

Gent.ma Redazione, sono un milanese “villeggiante” della Valsassina, se così si può dire, da 63 anni (su 64 anni di vita) prima a Cremeno e ora da quasi trent’anni proprietario di una casetta a Primaluna che considero il mio angolo di paradiso.

Come potete immaginare, avendo trascorso da bambino e da ragazzo tutte le mie estati in valle e ora i fine settimana e lunghi periodi in tutte le stagioni, ho visto la crescita dei paesi, la realizzazione di progetti importanti, il ripopolamento di animali selvatici, nonché la conservazione di molte attività tradizionali (pastorizia, agricoltura, ecc.) e le relative manifestazioni, tutte di grande successo. Questo per dire che, se anche molto è peggiorato (come ovunque), molto è anche migliorato rispetto ai miei ricordi d’infanzia.

C’è però una cosa che proprio non riesco ad accettare. Percorrendo la strada che da Lecco sale e si snoda in Valsassina, noto sempre ai lati l’abbandono di rifiuti, dai sacchetti di immondizie alle plastiche e bottiglie, che a volte sconfinano nei prati. Si potrà dire che è colpa della maleducazione di chi percorre la valle, ma ho constatato che in altre aree (Valtellina, Bergamasca o Bresciano) la situazione è di gran lunga migliore. Se penso poi alla manutenzione del manto stradale che è decisamente peggiore rispetto alle contigue vallate brembane e valtellinesi, mi viene da pensare che il problema risiede anche in una scarsa cura da parte delle amministrazioni competenti.

Amo la “mia” valle con tutto il cuore e mi dispiace che un territorio così meraviglioso abbia un biglietto di presentazione tanto scadente. La prima impressione può essere molto importante e quella data dalle strade di accesso non è certo delle migliori! Spero che questa mia breve lettera spinga chi di dovere a prendere provvedimenti.

G.L.