Data pubblicazione 29 Marzo 2023

LECCO – Illustrati oggi i dati dell’Avis per il 2022, in vista dell’assemblea provinciale degli associati programmata per sabato 1° aprile.

L’andamento, secondo il presidente dell’Avis lecchese Bruno Manzini, sottolinea un incremento dei nuovi soci donatori rispetto all’anno 2021.

A livello locale,la sezione di Bellano si mette decisamente in mostra – risultando la terza per donazioni in tutta la provincia…

