IN TANTI AL CAMPER DI ‘ILLUMINA DI BLU VALSASSINA’ PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

Data pubblicazione 3 Aprile 2023

MARGNO – È partito puntuale da Margno il camper allestito dall’associazione Illumina di Blu Valsassina denominato “A proposito di autismo… autistichevolissimevolmente” che ha attraversato, con ottimo riscontro, parte della Valsassina, dell’Alta Brianza, Lecco e l’Alto Lago utilizzando lo slogan Raggiungi il camper e lasciati sensibilizzare.

L’evento è stato organizzato in occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e anche quest’anno ha avuto testimonal d’eccezione come i campioni Antonio Rossi, Deborah Compagnoni, Asja Zenere, Jole Galli e Pietro Zazzi e l’artista Ludovico Bertin.

I testimonial d’eccezione:

Il tragitto ha raggiunto Colico in piazza Garibaldi zona fontana, Bellano in via Vittorio Veneto vicino al municipio, Lecco in piazza Garibaldi, Imbersago in piazza Garibaldi, Merate in piazza Prinetti di fronte all’omonimo palazzo e al ritorno arrivo in piazza Garibaldi a Barzio.

Fanno impressione i dati, soprattutto per l’escalation subita dagli anni ’90 quando l’autismo era considerato una malattia rara. Le ragioni ancora sfuggono ai medici e probabilmente hanno a che vedere sia con la maggiore capacità diagnostica, sia con un fenomeno reale di crescita. Infatti un bambino su 36 è caratterizzato da un funzionamento autistico (27,6 per 1000): sono i dati aggiornati che i Centers for Disease Control and Prevention americani hanno appena pubblicato. Il 37,9% ha associata una forma di disabilità intellettiva, Il rapporto maschi/femmine sembra l’unico dato fermo: 4 a 1. La diagnosi di autismo ai bambini con disabilità intellettiva viene posta in media a 43 mesi mentre viene posta a 53 mesi ai bambini senza disabilità intellettiva.

“Riflettere sui dati e dare spazio alla ricerca è un dovere di tutti, nell’ottica della prevenzione e della salute e dei servizi da approntare” è lo scopo di questa giornata mondiale e anche dell’iniziativa partita da Margno.