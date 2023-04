UTIL PRIMAVERA. I GIOVANI SI PRENDONO CURA DI CREMENO

Data pubblicazione 12 Aprile 2023

CREMENO – Un sabato pomeriggio diverso è quello che hanno vissuto un gruppo di adolescenti valsassinesi impegnati nel progetto Util Primavera Valsassina.

L’attività, inserita nella cornice del progetto dei Poli Educativi dell’Ambito di Bellano, prevede il coinvolgimento di un gruppo di ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni residenti nei comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Primaluna in attività di utilità sociale.

In particolare: “Util Primavera – un pomeriggio al Polo”, un pomeriggio alla settimana a supporto delle attività dei Poli Educativi di Ballabio e Cremeno a fianco degli educatori (sostegno compiti e attività laboratoriali); “Util Primavera – spazi comuni”, appuntamenti dedicati alla cura e alla pulizia di spazi pubblici nei Comuni dell’Altopiano e a Primaluna.

La proposta progettuale è promossa da un ampio partenariato locale fra cui l’Ambito di Bellano, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Consorzio Consolida (tramite il progetto Living Land), vedendo anche il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese mediante il Fondo “Aiutiamoci – contrasto alle povertà” e di alcuni sostenitori privati che hanno creduto nel progetto.

Un’esperienza di impegno particolare per i dieci adolescenti valsassinesi, che hanno ricevuto anche il plauso degli amministratori comunali di Cremeno, primo Comune coinvolto. “Come amministrazione comunale ci teniamo innanzitutto a ringraziare le ragazze e i ragazzi coinvolti – interviene Gerardo Arrigoni, assessore ai Servizi sociali del comune -, è bello vedere dei giovani impegnati per il proprio paese; personalmente sono stato presente durante i lavori e devo far loro i complimenti per l’impegno e la costanza nell’attività, di certo non poco faticosa”.

Sulla stessa linea anche la consigliera comunale Antonella Invernizzi: “Ritengo molto utile coinvolgere i nostri giovani in attività come Util Primavera; in questo modo si rendono le giovani generazioni più consapevoli e volenterose di mettersi in gioco in prima persona”.

L’attività, cominciata con il supporto ai Poli Educativi nel mese di febbraio, continuerà fino a giugno. Il prossimo appuntamento di riqualifica sarà a Primaluna questo sabato 15 aprile.