BARZIO, APERTO IL PARCO GIOCHI INCLUSIVO SULLA PROVINCIALE. SI RIVEDONO I ‘CANTONIERI VOLONTARI’

Data pubblicazione 21 Aprile 2023

BARZIO – Giunge dal portavoce del sindaco di Barzio una nota di aggiornamento sui lavori pubblici in corso in paese. Da segnalare il completamento del parco giochi inclusivo accanto alla tensostruttura e la fine dei lavori per il ponticello in località Noccoli.

“Completato un intervento pensato per rendere inclusivo lo spazio dedicato ai più piccoli, che ora è accessibile anche ai bambini con difficoltà motorie – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – Sono stati posizionati nuovi giochi e si è provveduto alla posa di una nuova pavimentazione sintetica. Il parco è già aperto e, in occasione delle recenti vacanze di Pasqua, è stato utilizzato da tanti bambini del paese e turisti; riscuotendo anche l’apprezzamento dei genitori”.

Altra opera conclusa è quella che ha riguardato il rifacimento del ponticello dei Noccoli, che collega l’area antistante il palazzetto dello sport con quella dei campi da tennis. Con la stesura dell’asfalto, realizzata la scorsa settimana, il ponticello è ora completamente fruibile.

Si è provveduto ad approvare una variazione al bilancio necessaria per procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero di Barzio. In particolar modo si procederà alla sistemazione dei vialetti con la posa di pavimentazione in autobloccante; la sistemazione dei muri interni ed esterni ammalorati. Inoltre, alcune settimane fa è stata completata la manutenzione straordinaria al manufatto destinato alla camera mortuaria.

La pavimentazione in autobloccante sarà impiegata anche in centro paese, per la sistemazione del vialetto pedonale denominato “Via Cesura” che collega via Martiri Patrioti Barziesi al piazzale del Mercato. Lavori in vista anche sullo stabile dell’ex Municipio in via Roma e al palazzetto dello sport, dei Noccoli. Entrambi gli edifici saranno interessati da interventi propedeutici alla posa dei pannelli solari fotovoltaici.

Infine, ad un anno dalle elezioni torna all’opera la squadra di cantonieri volontari che ha svolto lavoretti nella prima estate dell’Amministrazione Arrigoni Battaia: “Tramite i volontari di cui fanno parte, oltre al sottoscritto anche alcuni membri dell’Amministrazione – spiega il sindaco -, si è provveduto al taglio delle ramaglie e degli arbusti sulla pista ciclabile di Barzio. Si stanno, inoltre tinteggiando e sistemando tutte le panchine poste sul territorio comunale, che vi assicuro sono numerose. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma contiamo di finire per l’estate”.

RedBar