CALCIO: PAREGGIO SENZA RETI PER IL LECCO. SCIVOLA 3° IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 22 Aprile 2023

LECCO – Al Rigamonti-Ceppi ultimo atto della regular season di Serie C, con la Calcio Lecco a caccia della vittoria che certificherebbe matematicamente il secondo posto. Ospite del giorno la Pro Vercelli, 15ª in classifica e in piena lotta per evitare i playout.

Coreografia dalle grandi occasioni in curva nord, con bandierine blu e celesti a fare da sfondo allo striscione principale. Una cinquantina invece i supporter piemontesi a tifare per i loro beniamini dalla sud.

Prima del match un omaggio in casa lariana, con la consegna della maglia celebrativa al capitano Luca Giudici, oggi in campo per la centesima volta con i colori blucelesti.

Inizio col freno a mano tirato per entrambe le formazioni, che per i primi 20 minuti non riescono a rendersi pericolosi…