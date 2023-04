LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 24 Aprile 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da da lunedì 24 a domenica 30 aprile 2023 con le segnalazioni puntuali di tutte le date e i luoghi in cui sono previsti i “lavori in corso” nell’arco di queste giornate. Eccone l’elenco completo, così come è stato puntualmente diramato dall’ufficio stampa di Palazzo Bovara.

– Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, delle aree pubbliche di parcheggio di corso Montegrappa, parcheggio Giorgio Combi, via Fiandra, piazza Carducci, via Ferrario, via Nullo, via dell’Armonia, via Gondola, via dell’Isola e via Carlo Mauri tra lunedì 24 aprile e martedì 25 aprile, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;

via TONIO DA BELLEDO, dalle 20:00 del 28 aprile alle 6:00 del 29 aprile, totale chiusura della sede stradale per lavori di riparazione della perdita della tubazione dell’acqua;

via PIETRO MICCA, il 24 aprile, totale chiusura al transito veicolare per lavori di ripristino definitivo del manto stradale;

via FONTANELLA, tratto all’altezza dal civico 9 al 21, dal 26 aprile al 5 maggio, totale chiusura per lavori di rinnovo alla rete del gas;

lungo LARIO CADORNA, tratto all’altezza dell’ex area di servizio, il 26 aprile, parziale restringimento della sede stradale per lavori di ripristino della pavimentazione;

via LAMARMORA, tratto all’altezza del civico 5, il 24 e il 25 aprile, istituzione di senso unico alternato gestito tramite movieri per nuovo allaccio alla rete idrica;

via MARCO D’OGGIONO, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili alla rete di teleriscaldamento dal 26 al 28 aprile;

via FIANDRA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili alla rete di teleriscaldamento dal 26 aprile al 5 maggio;

via BESONDA INFERIORE, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili alla rete di teleriscaldamento dal 26 aprile al 5 maggio;

via CORNO MEDALE, istituzione di divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico causa stazionamento di un’autopompa dalle 9:30 alle 13 del 26 aprile.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371