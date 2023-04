BALLABIO FUTURA: AI CANDIDATI NON SERVONO “BADANTI”. DONISELLI SINDACO SENZA STIPENDIO

Data pubblicazione 28 Aprile 2023

BALLABIO – “Ballabio futura” ha presentato al centro polifunzionale Il Ventaglio la propria squadra: sono dodici le persone che sosterranno il candidato sindaco Tranquillo Doniselli nelle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio, ma prima dei presenti spiccano le assenze. “Qui stasera non troverete politici di passaggio pronti a fare ‘la passerella’ per qualcuno e che nulla hanno a che fare con Ballabio – ha esordito l’ex sindaco Luca Goretti, introducendo l’incontro – Non sembra bello. Chi ama un paese lo deve vivere e Ballabio è fatta dalle storie delle persone che abitano in questa realtà”. Evidente il riferimento alla lista avversaria, i cui candidati sono stati adombrati nella presentazione dalla scorta di politici di Lega e Fratelli d’Italia intervenuti all’incontro.