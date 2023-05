“HANNO SPARATO AL MIO GATTO”, LA DENUNCIA DA PRATO SAN PIETRO

Data pubblicazione 4 Maggio 2023

CORTENOVA – Il gatto è tornato a casa, ferito da quello che sembra proprio essere un colpo di fucile. Passa dai social l’indignazione di una valsassinese: nella notte tra lunedì e martedì nella frazione di Prato San Pietro qualcuno avrebbe sparato al gatto, un gesto deliberato o un errore di caccia non è dato sapersi, come ignoto è il responsabile.

Le condizioni del gatto non sono buone, una sofferenza indottagli senza motivo e per la quale l’aggressore potrebbe venire perseguito penalmente per maltrattamenti sugli animali, sempre che venga individuato, cosa su cui stanno lavorando le forze dell’ordine.

L’episodio non ha lasciato indifferenti i cittadini, in molti hanno espresso solidarietà al micio e alla famiglia, ma c’è anche chi teme per il proprio animale domestico.

RedCor