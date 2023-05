IL SONDAGGIO SU CHI LEGGE VN: SOLO IL 10% HA “AZZECCATO” LA RISPOSTA

Data pubblicazione 4 Maggio 2023

VALSASSINA – Questo articolo per sua natura è forzatamente strapieno di numeri, ma armandoci tutti di pazienza alla fine risulterà di certo interessante per chi legge Valsassinanews. Perché il tema è proprio il nostro giornale e in particolare chi lo frequenta, ovvero i suoi lettori.

L’argomento del sondaggio di questa settimana era infatti legato all’origine della cosiddetta utenza di VN, avendo chiesto un’opinione su sull’ “identikit” del lettore medio del nostro quotidiano on line e della sua provenienza geografica.

Partiamo dai risultati, per arrivare alla spiegazione: il dato più evidente è che la risposta era difficile, tant’è che solamente un partecipante su 10 alla consultazione ha “azzeccato”: in effetti a leggere questo giornale per il 90% non è valsassinese. Sorpresi? In realtà fin da subito – vale a dire dal 2009, anno di fondazione di VN – il cosiddetto lettorato è fatto prevalentemente da frequentatori della Valsassina, molti dei quali milanesi, brianzoli e lecchesi. E su circa 100.000 frequentatori mensili del nostro giornale “solo” il 10% risiede proprio nella Valle dei Sassi. Diversa invece invece l’idea di chi ha preso parte al sondaggio e che in forma diversa ha dato risposte differenti.

Già che ci siamo, qualche altro dato per identificare meglio i nostri lettori: sono italiani al 96,8%, ma quasi uno su 100 ci legge dagli Stati Uniti; a seguire in Norvegia, Svizzera, Svezia, Francia e Germania. In Italia la parte del leone la fa Milano con il 36,5% di provenienza delle letture, poi la provincia di Lecco, quindi quelle di Bergamo e Brescia. Ma spiccano il 2,4% circa di lettori a Roma e Torino – successivamente Como, Bologna, Genova e Napoli. Infine i classici dati sui dispositivi dai quali si legge Valsassinanews: all’ 80% da telefono cellulare, circa il 16% via computer e meno del 4% da tablet.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 11 maggio. Anche stavolta un quesito curioso: quale località consideri come la “capitale” della Valsassina?

SECONDO TE, CHI SONO I LETTORI DI VALSASSINANEWS? Metà della Valle, metà di fuori (42%, 198 Voti)

Prevalentemente valsassinesi (34%, 161 Voti)

Valsassinesi solo in piccola percentuale (10%, 47 Voti)

100% milanesi (7%, 34 Voti)

È sempre il solito magna-magna (6%, 26 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 5 Voti) Totale votanti: 471 Loading ... Loading ...

