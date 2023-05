LARIO RETI: RINNOVATA A PRIMALUNA LA RETE DELL’ACQUEDOTTO

Data pubblicazione 4 Maggio 2023

PRIMALUNA – Con la fine di aprile si sono conclusi i lavori nel Comune di Primaluna per la sostituzione dell’acquedotto di via Montegrappa, via Risorgimento e via dei Reduci.

I lavori sono tra gli interventi effettuati da Lario Reti Holding per l’efficientamento della rete idrica del comune e rientrano tra quelli finanziati con i fondi ottenuti dal PNRR.

Le opere hanno riguardato la posa di nuove tubazioni, per una lunghezza di circa 400 metri, e di nuove saracinesche di esclusione per il ricollegamento dei tratti esistenti nelle vie traverse a servizio delle utenze; contemporaneamente è stato anche effettuato il rifacimento dei tratti di allacciamento con le utenze esistenti.

Le opere, dal valore di circa 190mila euro, iniziate verso la fine del 2022, sono state realizzate nel rispetto della morfologia ambientale dell’area e i lavori di ripristino in assoluto rispetto dei luoghi mantenendo la continuità della pavimentazione esistente.