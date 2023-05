MARGNO, IL “TORNEO DOL CHILE” TORNA A INFIAMMARE L’ORATORIO

Data pubblicazione 6 Maggio 2023

MARGNO – Manca ancora un mese, ma entra nel vivo la preparazione del ‘Torneo dol Chile’ 2023, evento di calcio serale a sei giocatori che si disputa all’Oratorio di Margno. Il via è fissato per il 5 giugno con inizio alle 20:45. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 maggio con una quota di 100 euro a squadra.

Il torneo è in ricordo del Chile, il ‘Maradona della Valsassina’ come lo chiamavano tutti, scomparso lo scorso anno. Proprio in sua memoria, nel 2022 venne organizzato il primo ‘Torneo dol Chile’ facendo rivivere a Margno gli antichi fasti dei serali d’epoca, quelli che riempivano le tribune e che scaldavano le tifoserie di questa o quella squadra. Edizione inaugurale poi vinta dal Bar Sport Auf (foto sotto).

Fervono ora i preparativi per le nuova edizione. L’impianto elettrico è quasi finito, e nel mentre che si aspettano i fari si lavora al fondo del campo per eliminare ‘scispet’ ed erbacce (cresciuti nuovamente a dismisura durante l’anno di inattività). L’incarico dei lavori è affidato alla ditta Malugani con la sua escavatore e il trattore, insieme a tutti i volontari.

RedSpo