FINANZA ED ECOLOGIA INTEGRALE CON LE SUORE, DUE GIORNI A PASTURO

Data pubblicazione 10 Maggio 2023

PASTURO – È un invito ad agire, quello che anima l’evento “Finanza ed ecologia integrale” in programma alla Casa Raggio di Sole di Pasturo il 10 e 11 giugno.

Verranno affrontati due temi strettamente connessi – ecologia integrale e la finanza sostenibile -, mostrando come gli stili di vita di ciascuno possano fare la differenza, qui e ora. Attraverso un metodo interattivo, con esercitazioni, testimonianze e casi studio, saranno approfondite alcune parole chiave (bene comune, solidarietà, sostenibilità, amicizia sociale…) per cogliere i risvolti concreti dell’ecologia integrale e della finanza sostenibile. Sullo sfondo i principali documenti del Magistero sociale della Chiesa, il cammino “The Economy of Francesco e l’Agenda 2030” per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU (SDGs).

Guideranno i lavori Alessandro Cattini (facilitatore di gruppi del Consorzio Poliedra del Politecnico, Milano), Chiara Tintori (politologa e saggista) e Alessandra Viscovi (ideatrice e coordinatrice scientifica e docente del Master in Finanza sostenibile di Altis, già presidente del Forum per la Finanza Sostenibile).

Iscrizioni entro il 15 maggio. Qui la brochure con il programma completo.

Da chiesadimilano.it