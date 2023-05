Data pubblicazione 24 Maggio 2023

LECCO – L’ avversaria del Lecco nei quarti di finale dei playoff di Serie C rischia il fallimento. Parliamo del Pordenone e delle parole shock che il procuratore della Repubblica Raffaele Tito ha rilasciato a ‘Il Gazzettino’. A riportare la notizia è il portale Triveneto Goal.

“Confermo che è stata presentata istanza di fallimento per il Pordenone Calcio. La situazione debitoria è tale che anche con l’ipotesi più positiva, quella della promozione in Serie B, le cose non …