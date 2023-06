CALCIO, LECCO INFINITO: CESENA STESO AI RIGORI, È A 180 MINUTI DALLA B

Data pubblicazione 9 Giugno 2023

CESENA – Sfida delicatissima in terra romagnolo per la Calcio Lecco, chiamata alla seconda impresa nel giro di una settimana per ribaltare il risultato dell’andata e volare in finale dei playoff di Serie C. Superfavorito il Cesena che, forte del 2-1 dell’andata, ha dalla sua anche la storia: i lariani infatti non hanno mai vinto all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Foschi però non crede alla scaramanzia e, col sostegno di circa 400 tifosi lecchesi sul totale di quasi 15mila nell’impianto, scende in campo col tridente Tordini–Buso–Pinzauti. Tedesco invece non cambia, confermando lo stesso undici del Rigamonti-Ceppi.

Parte bene il Cesena, che nei primi cinque minuti crea due buone occasioni: in entrambi i casi è attento Melgrati, prima in uscita e poi deviando in corner il tiro di Silvestri. Poi sale in cattedra il Lecco, che alza i giri del motore e aumenta la pressione…