‘DOG DAY’ A CORTENOVA, TUTTO ESAURITO PER LA SECONDA EDIZIONE

Data pubblicazione 11 Giugno 2023

CORTENOVA – Tutto esaurito alla seconda edizione del Dog Day organizzato dall’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi e patrocinato dal Comune di Cortenova.

L’evento, sabato al campo in via Carreggiata, ha dato la possibilità ai numerosissimi partecipanti, giunti da tutta la Valsassina e anche dalla provincia, di avere una consulenza professionale gratuita e personalizzata per togliersi dubbi e curiosità sulla gestione dei loro amici a 4 zampe e trovando suggerimenti e preziosi consigli per migliorare la relazione con il proprio cane.

In questa edizione hanno partecipato tanti cuccioli accompagnati da proprietari e famiglie molto giovani, segno evidente che le nuove generazioni stanno diventando più consapevoli e sono molto più attente alle esigenze e al benessere dei propri amici a 4 zampe.

Chi si fosse perso l’evento o non fosse riuscito a trovare posto, può sempre rivolgersi a Michela che, nella stessa location, tiene tutto l’anno percorsi educativi, consulenze personalizzate pre e post affido, socializzazioni e altre numerose attività. Sul sito www.michelavalentinuzzi.it e sulle pagine social Michela – Educatrice Cinofila tutti i contatti e le info necessarie.