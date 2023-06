OPINIONE/”LECCO-BALLABIO IN EMERGENZA, BASTEREBBERO DEI CARTELLI…”

Data pubblicazione 13 Giugno 2023

A fronte dell’ennesima chiusura della “Nuova Lecco Ballabio” devo dire che, per quanto visto lunedì, comprendendo i problemi e le difficoltà di gestire una situazione eccezionale e immediata. Non c’era nessuna segnalazione all’imbocco della galleria presso l’Ospedale di Lecco se non allo svincolo interno dove un mezzo ANAS precludeva l’accesso in direzione Valsassina, costringendo le auto ad andare allo svincolo del Bione per prendere la “Vecchia”.

Forse, visto che queste situazioni si verificano spesso, sarebbe opportuno mettere un cartello o qualsiasi altro pannello indicante, prima di imboccare la galleria, le direzioni precluse.

Non riesco neanche a capire, ma oramai è storia vecchia e forse le soluzioni facili sono troppo facili, perché quando chiudono la strada in discesa uno debba fare la rotonda per capire che è chiusa.

Visto che la chiudono con transenne, mettere anche un cartello con scritto “Lecco” e una freccia direzionale tra la nuova e la vecchia non sarebbe male.

Roberto Combi

Sindaco di Cassina Valsassina