SONDAGGIO LC-BALLABIO: PER I LETTORI “COPRIRE IL TRATTO CON UNA GALLERIA”

Data pubblicazione 22 Giugno 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha trattato per una settimana la questione della “nuova” Lecco-Ballabio, ancora interessata da lavori di sistemazione del tratto franato lo scorso mese di dicembre – chiedendo un’opinione sul da farsi.

L’esito del sondaggio vede come voce più votata (46%) la proposta di “Coprire il tratto con una galleria” ma vicinissima si è piazzata la scelta “Migliorare la sicurezza di quella parete” che ha ottenuto il 41% dei voti. .

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì 29 giugno, in cui riparliamo della clamorosa vicenda della Serie B a rischio per la Calcio Lecco (tornata in cadetteria dopo ben 50 anni ma al centro di una complicata vicenda burocratica che rischia di farle perdere quanto ottenuto solo pochi giorni fa.

FRANA SULLA LECCO-BALLABIO, COSA SI DEVE FARE? Coprire il tratto con una galleria (46%, 112 Voti)

Migliorare la sicurezza di quella parete (41%, 99 Voti)

Affidarsi alla provvidenza (7%, 18 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 12 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 0 Voti) Totale votanti: 241

Loading ... Loading ...

–