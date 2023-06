UTIL PRIMAVERA. ULTIMI LAVORI IN ALTOPIANO PER I 10 GIOVANI VOLONTARI

Data pubblicazione 22 Giugno 2023

ALTOPIANO VALSASSINA – Con l’arrivo dell’estate si conclude Util primavera Valsassina 2023, che prevede il coinvolgimento di un gruppo di ragazze e ragazzi dai 15 ai 18 anni residenti nei comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Primaluna in attività di utilità sociale. L’esperienza è stata promossa all’interno del progetto dei Poli Educativi dell’Ambito di Bellano e vede coinvolto un ampio partenariato locale fra cui l’Ambito di Bellano, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Consorzio Consolida (tramite il progetto Living Land), con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese (mediante il Fondo “Aiutiamoci – contrasto alle povertà”) e di alcuni sostenitori privati che hanno creduto nel progetto.

Nelle ultime settimane i ragazzi sono stati impegnati nei due comuni di Cassina e Moggio in attività di riqualifica di spazi pubblici; a Moggio hanno lavorato per le vie del paese, sistemando le panchine del centro; a Cassina Valsassina, invece, si sono occupati degli spazi del parco pubblico. Due attività simili, che il gruppo ha affrontato con la solita voglia di fare, di mettersi in gioco per la comunità e una buona dose di spensieratezza.

L’esperienza ha raccolto il plauso degli amministratori: “Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto e l’auspicio è che iniziative analoghe possano trovare anche maggiore adesione per numero di partecipanti, amministrazioni e soggetti coinvolti. Il significato è profondo: promuovere l’impegno civico, favorire la formazione di un “sentire comune”, per una maggiore consapevolezza dell’opportunità di cooperare per il miglioramento della società in cui si vive”, dice Mariangela Colombo, consigliere comunale di Moggio.

Anche gli amministratori di Cassina Valsassina, Cinzia Combi e Fausto Combi, sottolineano l’importanza del progetto per attivare i giovani del territorio: “siamo molto contenti di questa esperienza, un ringraziamento ai ragazzi che hanno partecipato, per la voglia e la passione che ci hanno messo nel lavoro”.

Si è conclusa con la fine dell’anno scolastico anche l’attività di supporto ai Poli Educativi di Ballabio e Cremeno a fianco degli educatori, che ha visto i ragazzi impegnati con i bambini dei poli nel sostegno allo svolgimento dei compiti e nelle attività laboratoriali. Da non dimenticare anche i momenti ricreativi in cui il gruppo di adolescenti è stato coinvolto, come la pizzata e l’esperienza con i cavalli al maneggio di Primaluna, occasioni per stare insieme e rafforzare la conoscenza tra i ragazzi.

Dagli organizzatori infine un grazie agli educatori della Cooperativa Sineresi che hanno accompagnato il gruppo: Anna, Valentina, Domenico e Federica, compagni di viaggio ma anche importanti riferimenti, a don Gianmaria Manzotti, per il supporto al progetto, e ovviamente i dieci ragazzi coinvolti: Alessia, Aurora, Giulia G., Giulia S., Jasmine, Lucia, Marica, Nadia, Stiwar e Paolo.