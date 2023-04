“UTIL-PRIMALUNA”. LAVORETTI IN CENTRO VALLE PER I GIOVANI DEL PROGETTO

Data pubblicazione 20 Aprile 2023

PRIMALUNA – Secondo appuntamento per il progetto Util Primavera. I dieci ragazzi coinvolti hanno svolto la loro attività nel Comune di Primaluna, occupandosi delle vie del paese e di alcuni monumenti, sempre con lo stesso spirito di impegno verso la comunità e attenzione al decoro degli spazi pubblici che li ha contraddistinti finora. Un’occasione per dimostrare che le giovani generazioni hanno voglia di fare e impegnarsi per la propria comunità.

Soddisfazione e gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale. Santi Acquistapace, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, insieme a Fabio Bonfanti, volontario sempre presente, hanno accompagnato i ragazzi nella manutenzione degli spazi comuni a Primaluna. “Insieme abbiamo ripulito il monumento ai Caduti e le vie del centro paese. Abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi propositivo e coeso che ha lavorato con entusiasmo e attenzione. Siamo molto soddisfatti della giornata e dello spirito che li muove nel darsi da fare per il bene comune”, il suo commento a conclusione del sabato di attività insieme.

Mauro Artusi, sindaco, conferma la buona riuscita del progetto: “Occasioni come queste sono formative e portano benefici a tutte le parti coinvolte. Il progetto Util Primavera insegna a stare e a lavorare insieme, a mettersi in gioco per l’altro, educa alla cittadinanza attiva comprendendo aspetti che vanno dalla sfera sociale alla cura del territorio. Siamo grati ai promotori e alla ditta locale che con un co-finanziamento ha contribuito alla riuscita del progetto, nonché a tutti i ragazzi che hanno aderito. Bravissimi!”.

Il progetto continua ancora fino a fine maggio, con tre appuntamenti nei prossimi sabati previsti nei Comuni di Barzio, Cassina Valsassina e Moggio e l’impegno dei ragazzi anche a supporto dei doposcuola, lavorando coi più piccoli.