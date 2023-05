UTIL PRIMAVERA. A BARZIO RIDIPINTO DALLE RAGAZZE IL CORRIMANO SULLA SP64

Data pubblicazione 2 Maggio 2023

BARZIO – Tappa a Barzio per il progetto Util primavera. Le ragazze e i ragazzi si sono impegnati a riqualificare la zona dei parcheggi, dedicandosi al corrimano. Un lavoro faticoso e noioso, affrontato come sempre con voglia di fare e leggerezza.

“Quello che mi stupisce di questo gruppo – racconta Domenico Trotta, educatore della Cooperativa Sociale Sineresi e responsabile dell’attività – è l’energia che ogni ragazza e ragazzo mette nel fare il lavoro, senza lamentarsi ma anzi curandosi di farlo al meglio possibile. Non mancano, per fortuna, i momenti leggeri e divertenti, ma non si molla un attimo il lavoro”.

Soddisfazione anche dell’amministrazione comunale: “Innanzi tutto un ringraziamento a chi sviluppa e sostiene queste iniziative! E un grazie ai ragazzi che hanno partecipato. Visto che in questi giorni si è parlato tanto di libertà, mantenere e aver cura del proprio territorio è libertà di vivere bene in un paese in ordine, pulito e bello da vedere!”- interviene l’assessore Giovanna Piloni.

A ruota anche il sindaco, Giovanni Arrigoni Battaia: “Sempre bello vedere che i giovani si propongono per attività a tutela del patrimonio, che sia da incentivo anche per quelli più grandi! Capire quanto sia faticoso fare attività di manutenzione aiuta a promuovere e sensibilizzare tutti fin da ragazzi. Vi ringrazio tutti e apprezzo che vogliate tornare a finire il lavoro visto che il tempo non è stato sufficiente per terminarlo”.