CASO CALCIO LECCO. BALATA (LEGA B): “LE SOCIETÀ PROMOSSE ANDAVANO SUPPORTATE NELLE PRATICHE”

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

LECCO – Mauro Balata, presidente della Lega nazionale professionisti Serie B, si è espresso a La Gazzetta dello Sport in merito al ‘caso Calcio Lecco‘ che sta tenendo banco in queste settimane.

I blucelesti infatti attendono di conoscere la categoria in cui militeranno nel prossimo campionato: se in Serie B come da verdetto sul campo al termine di una cavalcata che ha raccolto le simpatie di tutto il calcio italiano, o se dovranno ripartire dalla D a causa di un cavillo burocratico, senza escludere tuttavia una estate di battaglie legali.