PREMANA. LAVORI URGENTI ALL’ACQUEDOTTO, VIABILITÀ “SOTTO STRESS”

Data pubblicazione 3 Luglio 2023

PREMANA – Per far fronte alla situazione di emergenza riguardante lo stato delle tubature dell’acquedotto di Premana, rinvenute durante la scarificazione per asfaltatura di tratto di via Risorgimento, si sono resi necessari lavori di manutenzione straordinaria improrogabile e urgente.

“La viabilità in via Repubblica – riconosce l’amministrazione – sarà soggetta a particolare stress, per il quale chiediamo a tutta la popolazione di muoversi con buonsenso, ordine e immancabile pazienza”.

Ecco la comunicazione diffusa dal Comune di Premana: