BARZIO. ANIMAZIONE ESTIVA A UNA AGENZIA DI BOLLATE PER 55MILA EURO

Data pubblicazione 6 Luglio 2023

BARZIO – Il Comune di Barzio ha affidato l’intrattenimento estivo alla Promec di Facchin Claudio & C Snc con sede a Bollate.

La società si è aggiudicata l’incarico lo scorso 30 giugno proponendo una offerta del valore di 48mila euro su base d’asta di 49mila; per Palazzo Manzoni si tratta di un impegno economico complessivo pari a 54.720 euro. La Promec dovrà dunque garantire “ideazione, promozione e realizzazione di eventi di intrattenimento da svolgersi durante il periodo estivo 2023 nel Comune di Barzio”.

Gli eventi si affiancheranno a quelli proposti da altre realtà e associazioni: recentemente infatti il Comune ha stanziato 4.290 euro alla associazione musicale Duomo di Roberto Porroni per tre concerti del festival “Tra Lago e Monti”, 990 euro l’impegno con la società Un mondo di avventure Srl di Milano per l’evento in costume del 10 luglio organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale.