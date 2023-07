LILIANA BERGAMINI, UN COMPAGNO DI GIOVENTÙ: “HO LETTO E HO PIANTO”

Data pubblicazione 10 Luglio 2023

Cara Liliana,

non avrei mai voluto sapere che così improvvisamente sei stata strappata ai tuoi affetti più cari e agli amici di sempre. Colto del tutto impreparato ho letto e ho pianto. I ricordi si sono subito messi in movimento e nella mente si è impetuosamente susseguita una inarrestabile carrellata di sequenze che ha travolto le mie emozioni facendomi rivivere episodi che risalgono alla nostra gioventù, che nel frattempo ha preso altre strade. Presi e indaffarati dalle rispettive attività ci siamo visti sempre più raramente ma c’erano quei ricordi che da oggi in avanti alimenteranno per sempre la memoria e la nostalgia di quegli anni belli con l’indimenticabile giovanile allegria che sembrava non dover mai finire.

Mi mancherà il tuo contagioso buonumore. Resta però il rimpianto delle occasioni smarrite e ora non recuperabili. Tardivamente mi addolora di non essere riuscito in questi anni a frequentarti più spesso con Ezzelino e Maurizio nel vostro così accogliente agriturismo a Cortabbio. Proprio lì ti eri realizzata e avevi saputo costruire il futuro di chi ha condiviso con te fatiche e soddisfazioni. Stanne certa che continueranno a tener vivo il vostro sogno, ormai consolidata realtà, di vivere una vita libera e operosa in quei grandi prati alle pendici del Parco della Grigna. Un grande e amichevole abbraccio a loro e ai famigliari di Pasturo, il tuo paese.

Ora che sei nella luce e sei nella pace non posso che immaginarti sorridente e in giro per i pascoli del cielo in compagnia delle tue simpatiche e candide caprette.

Un tuo compagno di gioventù

