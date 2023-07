SCOMPARE PREMATURAMENTE LILIANA BERGAMINI (‘DUE SOLI’ DI CORTABBIO)

Data pubblicazione 9 Luglio 2023

PRIMALUNA – Originaria di Pasturo, aveva gestito con il marito Ezzelino l’agriturismo/azienda agricola Due Soli a Cortabbio. Se n’è andata a soli 63 anni Liliana ‘Lilli’ Bergamini. L’ha portata via un male incurabile, non noto ai più.

Nel 2021, causa Covid la coppia aveva chiuso l’attività di ristorazione ma Lilli era molto attiva nel suo mondo professionale. Prima aveva lavorato in ufficio, alla Norda, poi si è dedicata a questo suo sogno. Era un riferimento per tanti colleghi, con il progetto Terrealte e non solo.

I funerali si terranno martedì 11 luglio alle 15 alla chiesa prepositurale di Primaluna; successivamente la cremazione.

Liliana Bergamini lascia oltre al marito il figlio Maurizio e la sorella Fausta.

RedCro